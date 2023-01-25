В Хабаровске выдалась самая холодная ночь за 100 с лишним лет

Не покидают морозы и Бурятию

Двое взрослых и ребенок несколько часов просидели в машине, которая сломалась на трассе Сахалин-Корсаков в 30-градусный мороз. И могли бы замерзнуть, если бы на помощь не подоспели спасатели. Сотрудники МЧС доставили пострадавших на базу. Людей согрели и напоили горячим чаем.

Установившиеся морозы для обычно теплой и снежной сахалинской зимы считаются аномальными. Из-за низких температур участились коммунальные аварии. Без воды в результате остались порядка 150 жилых домов и два детских сада, воспитанников которых временно пришлось распределять по другим учреждениям. Почти двое суток в регионе бушевали ураганный ветер и метель, нарушившие работу почти всех видов транспорта.

Пришлось понервничать рыболовам с траулера "Анатолий Торчинов", который сел на мель в порту Холмска. На помощь подоспел буксир, который помог доставить судно в порт.

Самая холодная ночь за 100 с лишним лет выдалась в Хабаровске. Минус 38 с половиной градусов по Цельсию. А самые низкие температуры до минус 54 градусов были зафиксированы в Нелькане Аяно-Майского района.

Не покидают морозы и Бурятию, где столбики термометра словно замерзли на отметке минус 40. И такая погода здесь уже несколько недель. На областных дорогах и перевалах спасатели организовывают мобильные пункты обогрева. По прогнозам, в ближайшие дни температура местами может опуститься еще на 10 градусов.

А жители Якутии пока только мечтают о минус 40. В условиях антициклона здесь погоду продолжает определять арктический воздух - на большей части региона средняя температура составляет минус 50 градусов и даже ниже. Что, впрочем, не помешало проведению самого сурового турнира по шахматам. Встреча гроссмейстеров, прибывших в Якутск на международный турнир, закончилась дружеской ничьей 1:1.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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