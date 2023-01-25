Патриарх Кирилл совершил литургию в честь Татианы Римской

Церемония прошла в Храме Христа Спасителя

Сегодня, в Татьянин день, Русская православная церковь вспоминает небесную покровительницу всех студентов, которые отмечают свой "профессиональный" праздник, передает "ТВ Центр".

Божественную литургию в честь святой великомученицы Татианы Римской в Храме Христа Спасителя совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На службу в главный кафедральный собор пришли сотни верующих, среди них - много молодежи. На богослужении также присутствовали ректоры и преподаватели крупнейших вузов страны.

По окончании службы предстоятель поздравил студентов и их наставников с праздником.

По традиции, литургия прошла сегодня и в главном университетском храме при МГУ.

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