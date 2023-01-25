ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Патриарх Кирилл совершил литургию в честь Татианы Римской

11:50
  • среда
  • 25 января 2023

Церемония прошла в Храме Христа Спасителя

Сегодня, в Татьянин день, Русская православная церковь вспоминает небесную покровительницу всех студентов, которые отмечают свой "профессиональный" праздник, передает "ТВ Центр".

Божественную литургию в честь святой великомученицы Татианы Римской в Храме Христа Спасителя совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На службу в главный кафедральный собор пришли сотни верующих, среди них - много молодежи. На богослужении также присутствовали ректоры и преподаватели крупнейших вузов страны.

По окончании службы предстоятель поздравил студентов и их наставников с праздником.

По традиции, литургия прошла сегодня и в главном университетском храме при МГУ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл
Православные верующие
Православные верующие
Икона Татьяны Великомученицы
Икона Татьяны Великомученицы
Православные верующие
Православные верующие
Священнослужители
Священнослужители
Патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.