Гороскоп на сегодня, 26 января, для всех знаков зодиака

Стрельцам следует запереть сердце на замок, а Овнов звезды побалуют
Овны
Приятная компания, душевный собеседник, удачное стечение обстоятельств - звезды балуют вас! Но есть один нюанс: Юпитер может подкинуть еще и лишние килограммы.
Тельцы
Вас сегодня может накрыть ощущение тотального одиночества, даже если вы часть большой семьи. Что если не бояться этого и спокойно побыть наедине с собой?
Близнецы
Вам придутся по душе новости этого дня, они будут касаться учебы, поездок, знакомств с необычными людьми. Однако не спешите очаровываться! Прежде чем во что-то ввязаться, узнайте все нюансы.
Раки
Вы сегодня измените отношение к начальнику, преподавателю или знаменитости. Но и это мнение не будет окончательным - скоро вы узнаете дополнительные факты.
Львы
Судьбоносное знакомство, медовый месяц или красивый поступок любимого человека поразят вас в самое сердце. Но жизнь - это не только праздник, помните об этом.
Девы
Бывают дни, когда мы невольно преувеличиваем свои неприятности - не специально! Не спешите сегодня принимать решения, дайте себе паузу на два-три дня.
Весы
Вы рискуете влюбиться в человека, который умеет мастерски пускать пыль в глаза. Воздержитесь пока от знакомств и заключения договоров, перехода на другую работу.
Скорпионы
Вам нежелательно сегодня консультироваться у врачей, проходить диагностику. Чтобы получить корректный ответ, нужно подождать несколько дней. Если, конечно, нет необходимости срочного вмешательства.
Стрельцы
Заприте свое сердечко на замок, а ключ спрячьте - сегодня день, когда легко поддаться чужому влиянию и очарованию. Сначала надо узнать человека, вы согласны?
Козероги
Домашние проблемы сейчас видятся вам слегка искаженными. Возможно, все не так плохо или прекрасно - в скором времени вы сможете навести резкость и разобраться.
Водолеи
Венера в королевском градусе вашего знака дает вам дополнительные шансы на удачу. В чем именно повезет - сложно сказать, но будьте готовы предъявить свои права!
Рыбы
Вы готовы закрыть глаза на какие-то этические нюансы, чтобы подзаработать или решить какую-то проблему. Подумайте хорошенько, стоит ли игра свеч, какие у вас риски?Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"