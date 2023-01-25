Роскачество проверит уродливых и дорогих Чебурашек

Покупатели жалуются на качество игрушек

Роскачество решило внепланово проверить мягкие игрушки Чебурашка из-за возросшей популярности.

Из-за выхода фильма "Чебурашка" возник ажиотаж вокруг этого персонажа, и на рынке появились Чебурашки различного качества, чаще всего обезличенные изделия китайского производства.

Потребители рассказали, что игрушки изготавливаются из некачественных материалов, быстро рвутся и изнашиваются. При этом многие Чебурашки стоят недешево. Роскачество выяснит, соответствует ли качество высокой цене.

"Вслед за испытаниями игрушек Хагги Вагги проверит детские игрушки в виде персонажа Чебурашка", - отмечается в сообщении Роскачества.

Ранее "Союзмультфильм" потребовал у маркетплейсов убрать из каталогов контрафактного Чебурашку, так как права на классический образ принадлежат киностудии.

"Статус наших классических персонажей, являющихся частью культурного наследия, должен оставаться на высоком уровне, любое использование образов должно происходить в рамках действующего законодательства. Такой подход также позволяет избежать произвольных визуальных трактовок и интеграций героев знаменитых анимационных фильмов", - сообщили в "Союзмультфильме" ТАСС.

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