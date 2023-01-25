Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Киры Бусел

Требуется еще более 400 тысяч рублей

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение 12-летней Киры Бусел. Ее историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать большую часть необходимой суммы. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но требуется еще более четырехсот тысяч рублей. У Киры - острый лимфобластный лейкоз. Она уже перенесла несколько курсов химиотерапии, но болезнь снова прогрессирует. Чтобы ее победить, ребенку необходима срочная иммунотерапия редким препаратом, но лечение стоит очень дорого.

Мы продолжаем помогать Кире все вместе. Для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709 КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Киры Бусел, программа 1597

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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