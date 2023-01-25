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Дипломат объяснил тучи ворон над Киевом богохульством властей

10:45
  • среда
  • 25 января 2023

Черные птицы кружат над украинской столицей

Тучи ворон над Киевом могут быть вызваны антирелигиозными действиями властей Украины.

Так объяснил появление огромного количества птиц в украинской столице первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

"Кто знает, может, это ответ на спонсируемое государством богохульство - уничтожение церквей и преследование священников", - написал он в Twitter.

Ранее в Сети появились кадры, на которых над Киевом кружат стаи черных птиц. Большое число ворон было замечено в районе стадиона НТК имени Банникова.

В конце минувшего года украинские власти резко усилили давление на священников и прихожан канонической УПЦ. В церквях и монастырях по всей стране прошли обыски. 19 января правительство Украины внесло в Верховную раду закон, направленный на запрет Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата.

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