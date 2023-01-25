Дипломат объяснил тучи ворон над Киевом богохульством властей

Черные птицы кружат над украинской столицей

Тучи ворон над Киевом могут быть вызваны антирелигиозными действиями властей Украины.

Так объяснил появление огромного количества птиц в украинской столице первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

"Кто знает, может, это ответ на спонсируемое государством богохульство - уничтожение церквей и преследование священников", - написал он в Twitter.

Ранее в Сети появились кадры, на которых над Киевом кружат стаи черных птиц. Большое число ворон было замечено в районе стадиона НТК имени Банникова.

В конце минувшего года украинские власти резко усилили давление на священников и прихожан канонической УПЦ. В церквях и монастырях по всей стране прошли обыски. 19 января правительство Украины внесло в Верховную раду закон, направленный на запрет Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата.

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