ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Не была и не будет": Столтенберг о том, станет ли НАТО стороной конфликта на Украине

11:26
  • среда
  • 25 января 2023

По его словам, альянс поддерживает Киев "оснащением"

Генеральный секретарь НАТО Йенс СТолтенберг заявил в интервью Die Welt, что альянс не был и не будет стороной конфликта на Украине.

Как уточнил генсек, НАТО не направляет на Украину своих солдат или самолеты. При этом альянс поддерживает Киев "оснащением".

"Украина имеет право на самооборону в соответствии с Уставом ООН, и мы имеем право поддержать ее в отстаивании этого права", - сказал Столтенберг.

Он добавил, что в июле в Вильнюсе страны НАТО могут поставить новую "амбициозную" цель по расходам на оборону.

Россия с 24 февраля 2022 года ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.