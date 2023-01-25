"Не была и не будет": Столтенберг о том, станет ли НАТО стороной конфликта на Украине

По его словам, альянс поддерживает Киев "оснащением"

Генеральный секретарь НАТО Йенс СТолтенберг заявил в интервью Die Welt, что альянс не был и не будет стороной конфликта на Украине.

Как уточнил генсек, НАТО не направляет на Украину своих солдат или самолеты. При этом альянс поддерживает Киев "оснащением".

"Украина имеет право на самооборону в соответствии с Уставом ООН, и мы имеем право поддержать ее в отстаивании этого права", - сказал Столтенберг.

Он добавил, что в июле в Вильнюсе страны НАТО могут поставить новую "амбициозную" цель по расходам на оборону.

Россия с 24 февраля 2022 года ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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