В России с коронавирусом госпитализировали 899 человек

Скончались 44 пациента

За сутки в России госпитализированы 899 заболевших коронавирусом. Об этом в среду, 25 января, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 6442 новых случая заражения. Выздоровели за сутки 5542 человека, скончались 44 пациента с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 2424 заболевших коронавирусом, из них госпитализирован только 99. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 713 человек, в Московской области – 189.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 21919020 случаев заболевания, зарегистрирован 394821 летальный исход.

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