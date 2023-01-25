Пушилин заявил о продвижении российских сил в Артемовске

Жесткие бои продолжаются

Российские силы существенно продвинулись в Артемовске (украинское название - Бахмут).

Бои в городе идут в кварталах, которые недавно удерживались ВСУ, заявил журналистам врио главы ДНР Денис Пушилин.

"В Артемовске продолжаются достаточно жесткие боевые действия. Подразделения, в частности "Вагнера", в самом Артемовске продвигаются", - цитирует его РИА Новости.

По оценке руководства ДНР, в последние дни ситуация в районе Артемовска близка к оперативному окружению.

Ранее Пушилин заявил о продвижении России по всему фронту в ДНР ВС России практически взяли важные высоты вокруг Клещеевки на юге от Артемовска. Это позволит взять под контроль пути снабжения украинских войск, отметил врио главы ДНР.

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