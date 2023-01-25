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Бочкарев: строительная готовность флагманского центра Боткинской больницы составляет 80%

12:07
  • среда
  • 25 января 2023

Больных будут доставлять не только на машинах скорой помощи, но и на вертолетах

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что во флагманском центре Боткинской больницы уже начался монтаж оборудования, а в целом строительную готовность объекта можно оценить в 80%.

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"В новом здании разместятся диагностическое отделение, экстренный операционный блок, блок лучевой диагностики, малая операционная и реанимация на 12 коек. Комплекс будет оснащен 1300 наименованиями современного медицинского оборудования", - добавил замглавы города.

Как, в свою очередь, отметил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, маршрутизация пациентов будет организована по принципу триажа (от французского triage - отбор или сортировка, прим. ред.).

"Больных разделят на три категории: красную, то есть нельзя ждать ни минуты, желтую, те кому требуется срочная помощь и зеленую - угрозы для жизни нет", - объяснил Загрутдинов.

При этом больных будут доставлять не только на машинах скорой помощи, но и на вертолетах. Посадочную площадку оборудуют прямо на крыше комплекса.

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Флагманский центр Боткинской больницы составляет 80%
Флагманский центр Боткинской больницы составляет 80%
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