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Песков назвал возможную поставку танков Abrams Украине провальным планом

12:51
  • среда
  • 25 января 2023

Стоимость техники ляжет на плечи Европы

Возможная поставка Украине танков Abrams Украине по технологическим аспектам является провальным планом.
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"Просто по технологическим аспектам это достаточно провальный план, а, главное, это явная переоценка того потенциала, который это добавит вооруженным силам Украины", - завил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (цитата по "Интерфаксу").

Песков также напомнил, что танки Abrams стоят дорого. Все расходы лягут на плечи европейских налогоплательщиков, а американцы останутся "с хорошими барышами".

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что все танки M1 Abrams из США будут уничтожены войсками России. Дипломат подчеркнул, что ни у кого не должно оставаться иллюзий, кто является настоящим агрессором в нынешнем конфликте на Украине.

"Нет никаких сомнений, что в случае принятия решения о передаче Киеву M1 Abrams, американские танки будут уничтожены нашими военными точно так же, как уничтожаются все прочие образцы натовской техники", - отметил он.

Накануне сразу несколько СМИ сообщили со ссылкой на источники, что Соединенные Штаты в ближайшие дни объявят о передаче Украине танков M1 Abrams.  

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