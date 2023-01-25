Песков назвал возможную поставку танков Abrams Украине провальным планом

Стоимость техники ляжет на плечи Европы

Возможная поставка Украине танков Abrams Украине по технологическим аспектам является провальным планом.

"Просто по технологическим аспектам это достаточно провальный план, а, главное, это явная переоценка того потенциала, который это добавит вооруженным силам Украины", - завил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (цитата по "Интерфаксу").

Песков также напомнил, что танки Abrams стоят дорого. Все расходы лягут на плечи европейских налогоплательщиков, а американцы останутся "с хорошими барышами".

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что все танки M1 Abrams из США будут уничтожены войсками России. Дипломат подчеркнул, что ни у кого не должно оставаться иллюзий, кто является настоящим агрессором в нынешнем конфликте на Украине.

"Нет никаких сомнений, что в случае принятия решения о передаче Киеву M1 Abrams, американские танки будут уничтожены нашими военными точно так же, как уничтожаются все прочие образцы натовской техники", - отметил он.

Накануне сразу несколько СМИ сообщили со ссылкой на источники, что Соединенные Штаты в ближайшие дни объявят о передаче Украине танков M1 Abrams.

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