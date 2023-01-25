Песков рассказал о любви Путина к творчеству Высоцкого

Со дня рождения артиста сегодня исполнилось 85 лет

В ходе брифинга с журналистами в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос об отношении Владимира Путина к творчеству Владимира Высоцкого.

"Любой русский может про Высоцкого говорить целую вечность, но мы не можем себе этого позволить на брифинге. Я лишь хочу вам напомнить, что президент Путин не только бывал на Таганке, он посещал и музей Высоцкого, который в Москве, он был на просмотре фильма про Высоцкого "Спасибо, что живой". Поэтому он знает тоже и любит творчество Высоцкого", - сказал кремлевский спикер (цитата по РИА Новости).

25 января со дня рождения Высоцкого исполнилось 85 лет. Он известен не только как поэт и музыкант, но и как актер театра и кино. Высоцкий сыграл, в частности, в таких фильмах, как "Место встречи изменить нельзя", "Вертикаль", "Опасные гастроли", "Служили два товарища".

С 1964 года Высоцкий служил в Московском театре драмы и комедии на Таганке, был ведущим актером труппы. Сыграл около полутора десятков ролей в "Жизни Галилея", "Добром человеке из Сезуана", "Пугачеве", "Преступлении и наказании". Самой яркой ролью Высоцкого в театре общепризнанно является "Гамлет".

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