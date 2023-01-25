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Дума приняла закон об обезличенных декларациях депутатов

13:12
  • среда
  • 25 января 2023

В интернете разместят обобщенную, статистическую информацию

Госдума на пленарном заседании в среду в третьем, окончательном чтении приняла закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных с 1 марта 2023 года.

"В сети Интернет не будут размещаться персональные данные, только обобщенная, статистическая информация о представлении депутатами соответствующих сведений и исполнении ими законодательства о противодействии коррупции", - сообщил журналистам глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников (цитата по "Интерфаксу").

Закон также разрешает региональным и муниципальным депутатам не предоставлять декларации о доходах, если они осуществляют полномочия на непостоянной основе.

В документе также сказано, что если региональный или муниципальный депутат отсутствует без уважительных причин на заседаниях шесть месяцев подряд, это может стать основанием прекращения его полномочий.

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