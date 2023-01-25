"Интер РАО" полностью компенсировала остановку экспорта на Запад

Выручку и прибыль за минувший год удалось даже нарастить

Компания "Интер РАО" - крупнейший российский производитель электро- и тепловой энергии - полностью остановила экспорт на Запад и нарастила поставки в дружественные страны - Китай и Монголию. Об этом на встрече премьеру Михаилу Мишустину доложил глава предприятия Борис Ковальчук.

По его словам, в странах Прибалтики и Евросоюза на фоне жесткой экономии потребления наблюдается беспрецедентный рост цен на энергорынках. А в нашей стране, напротив, стоимость электроэнергии отстала от инфляции более чем на 11 процентов.

Ковальчук рассказал, что в компании выручку и прибыль за прошлый год удалось нарастить. На сегодняшний день портфель заказов инжиниринговых подразделений - крупнейший в российской электроэнергетике - превышает 150 миллиардов рублей. Компания переходит на отечественное программное обеспечение, которое укрепляет энергетическую безопасность страны.

Кроме того, порядка 40 процентов программ, связанных с заменой генерирующих мощностей на новые агрегаты по всей стране, приходятся на "Интер РАО". Ещё один проект связан с учётом электроэнергии.

Ковальчук: За год в Вологодской области был построен абсолютно новый, современный завод по производству приборов учёта электрической энергии. Он в состоянии обеспечивать более 40% потребности Российской Федерации в данном виде оборудования.

Мишустин: Это очень важно. Мы с вами несколько лет назад обсуждали, что надо своё строить, и вы начали эти работы по импортозамещению ещё, по-моему, три года назад.

Ковальчук: Да. Мы стараемся в рамках нашей инновационной деятельности поддерживать подобные предприятия и поддерживать людей, которые в состоянии сделать такого типа проекты высокотехнологичные.

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