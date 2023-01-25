Будущее - это они: в России отмечают День студента

Молодое поколение ученых сейчас развивает сразу несколько перспективных направлений

Сегодня по традиции все началось с прославления святой мученицы Татианы Римской. С ее именем праздник связан неразрывно. Эту дату почти 300 лет назад назвали Днем российского студенчества. За эти годы менялось все - и сами студенты, и их интересы. Сегодня они бросают вызов самым трудноразрешимым задачам.

Так, в этой лаборатории молодые ученые, студенты и аспиранты для того, чтобы оживить погибшие нервные клетки, выращивают специальные волокна.

В центре биомедицинской инженерии Национального исследовательского университета МИСИС молодые ученые ушли еще дальше. Здесь делают протезы кровеносных сосудов, а человеческие органы печатают на 3D-принтере. Получают не только дипломы, но и научные патенты! В лаборатории "Биофизика" разработали уникальное оборудование - электрохимический микроскоп, через который видна эффективность противоопухолевых препаратов на уровне единичных клеток. А это упрощает поиск лекарств против рака.

Отапливать города только солнцем уже вполне реально. И здесь не только создают такой проект, но и реально выводят его в масштабное производство.

"Мы разрабатываем новое поколение солнечных батарей, которые работают не хуже, чем кремний, но в отличие от него их можно печатать на принтере, на разной подложке, можно на перерабатываемом пластике, можно стекло, можно делать полупрозрачными и без какой-то привязки к форм-фактору", - объяснил Данила Саранин, старший научник сотрудник лаборатории перспективной солнечной энергетики университета МИСИС.

Молодежные лаборатории Национального исследовательского технологического университета в День российского студенчества посетил министр науки и образования Валерий Фальков.

"Сегодня я хочу от всей души поздравить студентов. У нас действует "Программа 2030", она целевым образом направлена на развитие университетов, и в рамках этой программы одно из направлений расходования - это обновление приборной базы. Важно вновь воссоздать отрасль отечественного приборостроения - когда-то в свое время это было большое направление", - отметил он.

Нынешние студенты сейчас развивают сразу несколько перспективных направлений. Они пробуют и экспериментируют, ищут ответы на вечные вопросы и творят. Потому что будущее - это и есть они.

Елена Сахно, Владимир Черных, Эмиль Жабинский, "ТВ Центр"

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