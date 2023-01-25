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На станции "Университет дружбы народов" Троицкой линии метро начались отделочные работы

15:01
  • среда
  • 25 января 2023

Стройка идет и на других участках новой ветки

Снаружи станция Троицкой линии "Университет дружбы народов" пока выглядит как обычная стройплощадка, но под землей уже готовы тоннели и платформа, полностью закончены монолитные работы и обратная засыпка станции, устанавливаются эскалаторы.

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"Внутри станции мы приступили к монтажу инженерных систем: это дымоудаление, подача воды, укладка кабельных линий. Приступили к монтажу мрамора на платформенной части. Готовность станции выполнена на две трети, также планируется в дальнейшем монтаж всех подсистем", - сообщил Геннадий Кирьянов, инженер 1-й категории, дивизион по строительству метро АО "Мосинжпроект".

Работают метростроевцы без выходных и перерывов - в круглосуточном режиме на станции трудятся больше ста человек. Сейчас приступили к облицовке стен на платформах - они будут из белоснежного саянского мрамора. Пол выложат черным и серым. Всего - около 7 тысяч квадратных метров.

"На станции будет использоваться около четырех цветов в мраморе и около пяти в отделке путевых стен и потолков. Это синий, черный, серый, оранжевый и зеленый. Согласно названию станции - "Университет дружбы народов", - уточнил Арсен Кадиев, руководитель строительства.

Будущая станция расположена вдоль улицы Академика Опарина рядом с пересечением с улицей Миклухо-Маклая. На нее как раз будет выход из метро - прямо к жилым домам и остановкам общественного транспорта. И эта станция - только часть Троицкой линии метро.

"Троицкая линия - очень большой проект строительства метрополитена. Один из отрезков от "Новаторской" до "Коммунарки", мы завершили проходку всех тоннелей, сейчас ведется строительство на станционных комплексах. Большая, мощная работа. Планируем в 2024 году завершить основной объем выполнения данных работ", - заявил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Но больше всего открытия одноименной станции ждут, конечно, тысячи студентов Университета дружбы народов.

Александра Панина, Сергей Долгих, Эмиль Жабинский, "ТВ Центр"

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Облицовка станции метро
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