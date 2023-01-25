Иномарка на полной скорости сбила девушку на переходе на юго-западе Москвы

Момент происшествия зафиксировала камера наблюдения

Автомобиль сбил девушку на улице Дмитрия Ульянова. Все произошло сегодня утром на нерегулируемом пешеходном переходе напротив дома 20, корпус 1, передает "ТВ Центр".

Момент происшествия зафиксировала камера наблюдения. Видно, что иномарка на полной скорости сбивает пешехода.

Пострадавшая сейчас в больнице. О её состоянии не сообщается. Водитель с места ДТП не скрылся. С ним работают сотрудники ГИБДД. Автомобиль с места аварии увезли на эвакуаторе.

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