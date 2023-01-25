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В Подмосковье задержаны мошенники, обманывавшие пенсионеров

15:11
  • среда
  • 25 января 2023

Они звонили жертвам от лица близкого родственника и просили срочно привезти деньгии

Подмосковный Подольск. Мужчина решительно подходит к подъезду, даже не скрывая свое лицо. Он приехал к 80-летней женщине, чтобы забрать у нее 100 тысяч рублей и спасти ее внучку от якобы уголовной ответственности. Пенсионерку об этом вроде как попросила сама внучка.

Все было разыграно, как по нотам. Мошенница, которая выдала себя за внучку, позвонила на городской номер. Параллельно на сотовый поступил другой звонок.

"Затем раздался звонок от якобы следователя, который предложил урегулировать ситуацию за 800 тысяч рублей. Пенсионерка согласилась отдать свои сбережения, однако в наличии у нее оказалось только сто тысяч", - сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Аферисты согласились и на эту сумму. Якобы следователь попросил написать заявление о передаче денег потерпевшей стороне. Когда курьер уехал с деньгами, женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Мужчину задержали.

В полиции предполагают, что задержанный может быть причастен и к другим подобным преступлениям. Похожего курьера задержали и в городе Орехово-Зуево. Там 77-летняя пенсионерка, будто бы спасая родственника, отдала аферистам 300 тысяч рублей.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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