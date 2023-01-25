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Гражданка Румынии пыталась ввезти в Россию 18 крестов с бриллиантами

15:11
  • среда
  • 25 января 2023

Стоимость ювелирных изделий превышает 13 миллионов рублей

Сотрудники домодедовской таможни задержали гражданку Румынии, которая пыталась ввезти в Россию элитные часы и драгоценности, сообщает "ТВ Центр".

Женщина прилетела из Дубая. И решительно направилась к выходу через "зеленый коридор". Но после контроля багажа ее отправили на дополнительный досмотр.

Оказалось, что между обычными вещами она спрятала 18 крестов, инкрустированных бриллиантами. И брендовые наручные часы. Стоимость ювелирных изделий превышает 13 миллионов рублей. А значит, за них надо платить таможенную пошлину. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

"Сумма неуплаченных таможенных платежей составила свыше 4 млн рублей. В действиях женщины усматриваются признаки составов преступлений, предусмотренных статьями 226.1 и 194 - контрабанда стратегически важных товаров и уклонение от уплаты таможенных платежей", - сообщила Софья Реснянская, пресс-секретарь таможни аэропорта "Домодедово".

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