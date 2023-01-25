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В театре Ермоловой представили кринж-драму

15:11
  • среда
  • 25 января 2023

Молодым режиссерам нужно было всего за полтора месяца поставить спектакль большой формы

В театре Ермоловой - премьера: новый спектакль "Потудань" в рамках экспериментального проекта "Полтора", сообщает "ТВ Центр".

Молодым режиссерам нужно было всего за полтора месяца поставить спектакль большой формы. За полтора миллиона рублей. А стоимость билета не должна превышать полторы тысячи рублей.

И вот на основной сцене выпускники ГИТИСа представили кринж-драму о любви. Если за ближайшие полтора месяца публика оценит спектакль высоко - он останется в афише надолго. Кстати, худрук театра Олег Меньшиков творческий процесс не контролировал. И увидел результат только в день премьеры.

"Это и есть театр: риск, кураж, наглость. Это тоже театр. Владимир Иванович Немирович-Данченко сказал: два человека на площади расстелили коврик, собрались люди, начали говорить - и вот вам театр. Тут даже на коврик тратиться не надо. В центре столицы России", - отметил Меньшиков.

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Спектакль "Потудань"
Спектакль "Потудань"
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