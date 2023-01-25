В Третьяковской галерее отмечают 175-летие Василия Сурикова

Музей подготовил просветительский онлайн-проект, лекции и вечер с кинопоказом

Можно хоть сотню раз прийти в Третьяковку, выучить экспозицию наизусть. Но Суриковский зал будет притягивать все сильнее и сильнее. Благодаря этому взгляду, который ощущаешь через десятки спин, через сотни фотоаппаратов.

"Конечно, современники его осуждали. Осуждали за грязную живопись - они не понимали этой красоты и свободы. Осуждали за то, что боярыню Морозову не везли на допрос на свете дня в окружении такой толпы. Ее везли ночью! В одиночестве. Но Сурикову нужна эта толпа для чего? Чтобы передать состояние этой толпы", - отметила Татьяна Юденкова, заведующая отделом живописи второй половины 19 - начала 20 веков.

По случаю 175-летия со дня рождения Василия Сурикова в Третьяковской галерее подготовили просветительский онлайн-проект, лекции, вечер с кинопоказом. Но основную экспозиции менять не стали. Ведь здесь даже этюды до конца еще не разгаданы. Художник хранил их в сундуках, без рам, чтобы в нужный момент прикрепить к холсту и увидеть композицию целиком.

Характер у сибиряка, потомка казаков, был сильный, мощный, несгибаемый. И талант - невероятный. После предложения Ильи Репина дописать на полотне "Утро стрелецкой казни" хотя бы одного повешенного, чтобы усилить драматизм, взял и дописал. Да так быстро, что увидевшая картину горничная лишилась чувств. Пришлось повешенного убрать - последние исследования полотна это подтвердили.

Никакой рентген не нужен для подтверждения любви Сурикова к Москве. Он ею вдохновлялся. Однокрылая ворона на снегу переродилась в боярыню Морозову, крошечный домик на отдыхе - в тесную избу Меньшикова. Все эти глубокие смыслы и образы художник писал, не имея ни собственной мастерской, ни своего дома.

"Он жил очень аскетично. У него рано умерла жена. Жил с дочками, он больше не женился. Но то, что Третьяков поддержал его с самого начала, купив его картину "Утро стрелецкой казни", позволило Сурикову долгое время работать над следующей исторической картиной", - уточнила Татьяна Карпова, заместитель генерального директора Третьяковки по научной работе.

Поддержка Третьякова дала Сурикову главное - свободу. Собрание галереи, начинавшееся с девяти картин художника, сейчас составляет 120 живописных работ и более двухсот листов - рисунков и акварелей. Часть из них осенью отправится на выставку в Санкт -Петербург. А пока - есть прекрасная возможность ближе понять и юбиляра, и нашу историю, и самих себя.

Ольга Стрельцова, Тимофей Проймин, Дмитрий Денежкин, "ТВ Центр"

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