В Москве отменили концерт Валерия Меладзе

Вместо него выступил Владимир Пресняков

В Москве отменили концерт российского певца Валерия Меладзе, который должен был пройти в "Барвиха Luxury Village" 8 марта 2023 года.

Вместо Меладзе на сцену выйдет певец Владимир Пресняков. Купленные ранее билеты действительны, но при желании их можно вернуть, сообщили РИА Новости в кассах.

"Там замена артиста на Преснякова. Если есть билеты, можно вернуть. Они остаются действительны", - сказали в кассе концертного зала.

Ранее концерты Меладзе отменили Иркутске, Новосибирске, Красноярске, Краснодаре, Сочи и других городах.

В начале января в сети появилось видео, на котором Меладзе на корпоративном новогоднем выступлении в Дубае произнес лозунг украинских националистов. Артист прокомментировал свой поступок, заявив, что ни к кому не испытывает ненависти и мечтает о том, чтобы "между близкими народами установилось согласие".

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