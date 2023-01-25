Германия объявила об отправке Украине 14 танков Leopard 2

Берлин разрешит другим странам реэкспорт танков Украине

Германия отправит на Украину 14 танков Leopard 2.

Об этом с среду, 25 января, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на распространенное заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца. Также Берлин разрешил другим странам реэкспорт танков Leopard Украине.

"Это решение соответствует нашей линии поддержки Украины в меру наших возможностей. Мы действуем в тесном согласии на международном уровне", - говорится в заявлении Шольца.

Кроме того, Германия проведет обучение украинских экипажей для своих танков, обеспечит логистику, включая техническое обслуживание и боеприпасы.

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