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Германия объявила об отправке Украине 14 танков Leopard 2

13:49
  • среда
  • 25 января 2023

Берлин разрешит другим странам реэкспорт танков Украине

Германия отправит на Украину 14 танков Leopard 2.
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Об этом с среду, 25 января, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на распространенное заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца. Также Берлин разрешил другим странам реэкспорт танков Leopard Украине.

"Это решение соответствует нашей линии поддержки Украины в меру наших возможностей. Мы действуем в тесном согласии на международном уровне", - говорится в заявлении Шольца.

Кроме того, Германия проведет обучение украинских экипажей для своих танков, обеспечит логистику, включая техническое обслуживание и боеприпасы.

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