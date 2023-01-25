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ВСУ признали потерю Соледара

14:21
  • среда
  • 25 января 2023

Украинские войска отступили

Украина признала потерю города Соледар в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Об этом агентству AFP сказал представитель восточной группировки украинских войск Сергей Череватый. Когда именно это произошло, он не уточнил. ВСУ отступили "на заранее подготовленные позиции".

"После нескольких месяцев сложных боев <...> украинские вооруженные силы покинули его, чтобы отступить на заранее приготовленные позиции", - сказал Череватый.

13 января Минобороны России отчиталось о завершении операции по освобождению Соледара и заявило, что взятие города стало возможным благодаря непрерывным ударам авиации ВС России, ракетчиков и артиллерии по позициям ВСУ.

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