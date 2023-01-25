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Путин и Собянин открыли кластер "Ломоносов" – флагман инновационного центра МГУ

15:19
  • среда
  • 25 января 2023

Президенту показали проекты резидентов кластера "Ломоносов"

В среду главный вуз страны – МГУ – посещают Владимир Путин и Сергей Собянин. Они осматривают новый учебно-практический корпус университета.

Президенту показали интерактивный макет Центра и проекты резидентов кластера "Ломоносов". Путин также ознакомится с ходом строительства образовательного кластера Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы", сообщает "ТВ Центр".

"За два года был спроектирован и построен кластер "Ломоносов", и параллельно мы начали работать с документацией, проектом планировки, инженерными коммуникациями, это кабельные линии электропередач, газификации, теплоснабжение и внутриквартальный проезд и дороги. На сегодняшний день этот кластер обеспечен тремя станциями метрополитена, две из них - это новые станции, так что с точки зрения транспортной доступности это уникальное место", - отметил Собянин.

По словам мэра, в новом кластере разместятся компании, осуществляющие научно-технологическую и внедренческую деятельность. "Для студентов, аспирантов и молодых ученых здесь будут организованы пространства коворкингов с возможностью участия в акселерационных программах для развития инновационных проектов", - написал Собянин в своем Телеграм-канале.

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