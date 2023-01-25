Посол России в ФРГ назвал решение Берлина по танкам крайне опасным

Остатки взаимного доверия разрушены

Решение немецких властей поставить Киеву танки Leopard 2 крайне опасно.

Такое мнение выразил посол России в Германии Сергей Нечаев. Этот шаг Берлина переводит конфликт на новый уровень противостояния.

Нечев отметил, что Германия и ее ближайшие союзники не заинтересованы в дипломатическом разрешении украинского кризиса.

"Указанное решение Берлин принял в дни 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда, в которой погибли сотни тысяч советских граждан. Оно разрушает остатки взаимного доверия, наносит непоправимый ущерб и без того находящимся в плачевном состоянии российско-германским отношениям, ставит под сомнение возможность их нормализации в обозримом будущем", - заявили в российской дипмиссии.

Ранее Германия объявила об отправке Украине 14 танков Leopard 2 и разрешила другим странам реэкспорт своих танков. Кроме того, Берлин проведет обучение украинских экипажей для своих танков, обеспечит логистику, включая техническое обслуживание и боеприпасы.

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