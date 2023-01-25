Источник объявил о согласовании постпредами ЕС продления санкций против России

Речь идет о пролонгации уже введенных ранее мер

Постоянные представители государств — членов Евросоюза согласовали на заседании в Брюсселе в среду, 25 января, плановое продление экономических санкций против России из-за ситуации на Украине. Об этом рассказал информированный источник.

По словам собеседника РИА Новости, "санкции согласованы", однако до их официальной публикации необходимо утвердить новые рестрикции в Совете ЕС.

Речь идет об очередном продлении уже введенных ранее ограничительных мер на следующие шесть месяцев. В этом случае продленные рестрикции будут действовать до 31 июля 2023 года.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что предпринимать дальнейшие ограничительные меры в отношении России в связи с ее специальной военной операцией на Украине будет все сложнее. Политик заявил, что в распоряжении Брюсселя "есть инструменты" давления на Россию, но "следующие шаги будут сложными".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"