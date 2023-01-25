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Источник объявил о согласовании постпредами ЕС продления санкций против России

15:23
  • среда
  • 25 января 2023

Речь идет о пролонгации уже введенных ранее мер

Постоянные представители государств — членов Евросоюза согласовали на заседании в Брюсселе в среду, 25 января, плановое продление экономических санкций против России из-за ситуации на Украине. Об этом рассказал информированный источник.
Санкции против России не оправдали ожиданий Запада

По словам собеседника РИА Новости, "санкции согласованы", однако до их официальной публикации необходимо утвердить новые рестрикции в Совете ЕС.

Речь идет об очередном продлении уже введенных ранее ограничительных мер на следующие шесть месяцев. В этом случае продленные рестрикции будут действовать до 31 июля 2023 года.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что предпринимать дальнейшие ограничительные меры в отношении России в связи с ее специальной военной операцией на Украине будет все сложнее. Политик заявил, что в распоряжении Брюсселя "есть инструменты" давления на Россию, но "следующие шаги будут сложными".

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