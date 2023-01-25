Нидерланды заявили о готовности поставить танки Украине

Киев просил танки сразу у целого ряда государств

Нидерланды рассматривают возможность поставки Украине немецких танков Leopard. Об этом рассказал глава нидерландского правительства Марк Рютте.

Политик отметил, что речь идет об арендованных Нидерландами танках у Германии. Рютте заявил, что "мы взяли их в лизинг, а значит, мы можем их выкупить, а, значит, и пожертвовать".

Глава правительства Нидерландов также заявил, что его страна готова присоединиться к плану европейских союзников по военной помощи Украине, и подчеркнул, что "если поможет вклад Нидерландов , мы готовы это сделать", сообщает Reuters.

Ранее власти Нидерландов заявляли, что готовы приобрести 18 немецких танков, чтобы затем передать их Украине. При этом отправка танков немецкого производства Киеву требует разрешения правительства ФРГ.

Власти ФРГ уже объявили, что Германия согласна отправить на Украину танки Leopard 2, она также одобрит их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО.

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