ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Нидерланды заявили о готовности поставить танки Украине

15:42
  • среда
  • 25 января 2023

Киев просил танки сразу у целого ряда государств

Нидерланды рассматривают возможность поставки Украине немецких танков Leopard. Об этом рассказал глава нидерландского правительства Марк Рютте.

Байден объявит о решении отправить на Украину танки Abrams
Прогнулись: Германия все-таки поставит Украине танки

Политик отметил, что речь идет об арендованных Нидерландами танках у Германии. Рютте заявил, что "мы взяли их в лизинг, а значит, мы можем их выкупить, а, значит, и пожертвовать".

Глава правительства Нидерландов также заявил, что его страна готова присоединиться к плану европейских союзников по военной помощи Украине, и подчеркнул, что "если поможет вклад Нидерландов , мы готовы это сделать", сообщает Reuters.

Ранее власти Нидерландов заявляли, что готовы приобрести 18 немецких танков, чтобы затем передать их Украине. При этом отправка танков немецкого производства Киеву требует разрешения правительства ФРГ.

Власти ФРГ уже объявили, что Германия согласна отправить на Украину танки Leopard 2, она также одобрит их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Переброска танков
Переброска танков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.