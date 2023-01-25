ВС России пресекли попытку ВСУ переправиться на левый берег Днепра

На правом берегу поражены украинские резервы

Российские военные пресекли попытку украинских военных высадиться на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Противник предпринял попытку высадки в районе населенного пункта Днепряны.

"Огнем артиллерии пресечена попытка противника переправиться для высадки диверсионно-разведывательных групп на левый берег Днепра", - сказали в Минобороны.

Кроме того, на правом берегу Днепра в районе Николаевки авиаударами и артиллерийским огнем российских войск поражены резервы ВСУ.

"Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три лодки и две боевые машины пехоты", - добавил Конашенков.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"