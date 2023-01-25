ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВС России пресекли попытку ВСУ переправиться на левый берег Днепра

15:31
  • среда
  • 25 января 2023

На правом берегу поражены украинские резервы

Российские военные пресекли попытку украинских военных высадиться на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Противник предпринял попытку высадки в районе населенного пункта Днепряны.

"Огнем артиллерии пресечена попытка противника переправиться для высадки диверсионно-разведывательных групп на левый берег Днепра", - сказали в Минобороны.

Кроме того, на правом берегу Днепра в районе Николаевки авиаударами и артиллерийским огнем российских войск поражены резервы ВСУ.

"Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три лодки и две боевые машины пехоты", - добавил Конашенков.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Артиллерия ВС России
Артиллерия ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.