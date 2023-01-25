Путин скорректировал основы государственной культурной политики

Президент внес в документ ряд изменений

Президент России Владимир Путин подписал указ об изменениях в основы государственной культурной политики. Документ в среду, 25 января, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В задачи государственной культурной политики в России, в частности, включено формирование государственного заказа на создание произведений литературы и искусства, а в число основных целей в этой области вошло обеспечение культурного суверенитета России.

Среди задач государственной культурной политики теперь значится, в числе прочего, противодействие "излишнему использованию иностранной лексики".

В документе подчеркивается, что в недавнем прошлом планомерные и последовательные инвестиции в человека, в сохранение и укрепление общероссийской гражданской идентичности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей были "явно недостаточными, что создало угрозу гуманитарного кризиса".

Это грозит стране разрушением традиционных ценностей, ослаблением единства, снижением интеллектуального и культурного уровня общества, ростом агрессии и нетерпимости.

Ранее временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд заявила, что в Соединённых Штатах с глубоким уважением относятся к русской культуре, а также заверила, что речь об "отмене" русской культуры не идет. При этом Руд признала, что были случаи, когда российских артистов "не захотели принимать те площадки, на которых они собирались выступать", из-за их позиции по Украине.

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