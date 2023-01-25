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Путин рассказал о заградотрядах в украинских войсках

18:06
  • среда
  • 25 января 2023

Украинские националисты стреляют своим солдатам в спину

В ходе беседы президенту предложили привлечь всероссийскую студенческую организацию к восстановлению новых регионов. Владимир Путин признался, что и сам в молодости участвовал в работе студотрядов - в тайге республики Коми рубил лес для возведения линий электропередачи, строил дома. Но глава государства подчеркнул: на освобожденных территориях сейчас сложная ситуация, прежде всего, с точки зрения безопасности.

"Противник не считается ни с чем. Своих расстреливают в спину, заградотряды же создали. Вот совсем недавно, неделю назад ребята рассказывали - в одном из населенных пунктов наши смотрят, противник впереди, а по нему стреляют. Плотный огонь, не дают отступать. Это националисты работают, а сами вперед не лезут", - отметил Путин.

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