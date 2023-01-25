Минобороны рассказало о продвижении российских войск

Последние данные о ходе СВО

В российском Минобороны рассказали о продвижении наших войск на территории Донецкой народной республики. Вот-вот сомкнётся кольцо вокруг стратегически важной точки - Артёмовска, в котором укрываются националисты. Кроме этого, поражены ещё два склада боеприпасов противника, и в небе сбит самолёт Су-27. Успешно идёт наступление и на Запорожском направлении, где российские военные заняли новые выгодные рубежи и позиции. А в окрестностях Херсона пресечена попытка диверсантов форсировать Днепр.

Подробнее – в репортаже Петра Вершинина.

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