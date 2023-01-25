Сильный снегопад обрушился на Японию

Он привел к транспортному коллапсу

По меньшей мере один человек погиб и ещё несколько пострадали в Японии в результате мощных снегопадов и резкого похолодания. Непогода накрыла обширную территорию страны и отступать пока не собирается.

Всего за сутки в ряде регионов сугробы выросли почти на 90 сантиметров, а температура воздуха опустилась до минус 27. Некоторые районы остались без энергоснабжения из-за обрыва проводов.

Снежные заносы стали причиной транспортного коллапса - нарушено сообщение между городами, на трассах многокилометровые пробки. Не ходят скоростные экспрессы "Синкансэн", а в аэропортах отменены или задержаны сотни рейсов. Кроме того, непогода могла стать причиной крушения китайского грузового судна в районе необитаемых островов в префектуре Нагасаки.

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