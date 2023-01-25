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Минск объяснил появление блокпостов в приграничных с Украиной районах

16:23
  • среда
  • 25 января 2023

Власти Белоруссии подчеркнули, что у местного населения нет поводов для беспокойства

В Белоруссии в приграничных с Украиной районах монтируют блокпосты в рамках учений, там будет отрабатывать действия в условиях пропускного режима. Об этом в среду, 25 января, рассказали в администрациях Пинского и Столинского районов Брестской области республики.
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В частности, в Пинском районе начнутся учения по монтажу блокпостов и организации пропускной способности движения транспорта. Гражданские службы отработают практику возведения сооружений из бетонных блоков, а правоохранители — порядок работы в условиях пропускного режима.

В Столинском районе рассказали о проведении учений по монтажу блокпостов и организации пропускной способности движения транспорта.

Власти районов, в которых пройдут учения, подчеркнули, что повода для беспокойства местных жителей нет, призвали их сохранять спокойствие, сообщает "Интерфакс".

Ранее украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украине "приходится держать" часть своих войск на севере страны, рядом с Белоруссией, чтобы "быть уверенными, что они не придут и не попытаются перерезать линию, которая позволяет нам быть связанными с Западом".

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