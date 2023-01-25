Путин: войска США в Германии фактически остаются оккупационными

Путин выразил надежду, что Европе будет возвращен суверенитет

Отношение западных стран к России и нашим соотечественникам - это проявление несамостоятельности и, как подчеркнул Владимир Путин, здесь нет ничего неожиданного. Власти многих государств ЕС действуют по указке из Вашингтона. Более того, Германия - экономический локомотив Европы - после Второй мировой войны и до сих пор фактически находится под оккупацией США.

"Советский Союз оформил прекращение оккупации юридически. Ведь после Второй мировой войны Германия была, как известно, разделена на 4 сектора - американский, английский, французский и советский. Так вот, Советский Союз оформил прекращение этого оккупационного статуса. А Соединённые Штаты - нет. И строго говоря, формально, юридически на территории Федеральной Республики находятся оккупационные войска. А по факту так и есть. Их там очень много. И сами немецкие политики говорят о том, что после Второй мировой войны Германия никогда не была в полном смысле этого слова суверенным государством. И, конечно, время придёт, вот здесь у меня сомнений нет, так или иначе всё-таки это суверенитет будет возвращён Европе", - заявил Путин.

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