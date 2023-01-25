В России объяснили решение ФРГ поставить танки Украине

Действует "палочная система" НАТО

Поставки Германией танков Leopard 2 Киеву стали возможными благодаря "палочной системе" в НАТО. Такое мнение в среду, 25 января, высказал руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Дипломат отметил, что "по канонам "цивилизованного Запада" сначала союзники пригрозили Берлину международной изоляцией в случае отказа на передачу" Украине танков Leopard. Однако "затем никто иной как представитель госдепартамента США Нед Прайс анонсировал "скорое известие" касательно направления немецкого "зверья" Киеву".

Гаврилов подчеркнул, что именно таким образом "куется трансатлантическая "солидарность".

С учетом того, что Берлин сделал "осознанный выбор" в пользу того, чтобы "немецкие танки с крестами на броне снова пошли в атаку на русских солдат", Москва предупреждает, что эти боевые машины "будут уничтожаться и гореть на поле боя, как это сейчас происходит с остальным натовским оружейным "зоопарком" на Украине", цитирует российского дипломата РИА Новости.

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что решение немецких властей поставить Киеву танки Leopard 2 крайне опасно. Этот шаг Берлина переводит конфликт на новый уровень противостояния. Дипломат отметил, что Германия и ее ближайшие союзники не заинтересованы в дипломатическом разрешении украинского кризиса.

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