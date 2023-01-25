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Медведев призвал делать нескучный патриотический контент для молодежи

17:00
  • среда
  • 25 января 2023

Важно заинтересовать молодое поколение, отметил политик

Патриотический контент должен быть интересным, а не скучным, чтобы завлечь молодое поколение. Такое заявление в среду, 25 января, сделал заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.
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Политик назвал необходимым, чтобы молодые россияне со школы понимали суть истории России, ее традиции и устои. Для этого просвещением нужно заниматься постоянно, чтобы не происходило вытеснения представлений о России "абсолютно чужеродными элементами".

Патриотический контент не должен быть скучным — "только в этом случае дети, юноши, молодое поколение будут интересоваться этим", подчеркнул Медведев.

Также зампред Совбеза заявил о необходимости создания новых произведений культуры в России, поскольку "нельзя бесконечно эксплуатировать что-то старое", сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос создания программы гражданско-патриотического и общественно полезного молодежного туризма. Кроме того, в России будет создана программу научно-популярного туризма для молодежи.

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