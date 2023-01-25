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Путин: Россия не будет "отменять" мировую культуру

16:41
  • среда
  • 25 января 2023

Важно с любовью и уважением относится не только к своей истории

Во время беседы с главой государства одна из аспиранток МГУ Виктория Карпова предложила дополнить курс школьной программы по обществознанию методическими материалами. В них могут быть ссылки на видеоролики или презентации, которые расскажут о наших незыблемых ценностях.

Владимир Путин в свою очередь подчеркнул, что необходимо с любовью и уважением относится не только к своей истории, надо понимать, что значит наша страна в мире, что такое многообразие и многополярность.

"Нас все из-за бугра учили-учили, да, да, мы не идеальные, наверное, есть с нами с чем поспорить. Мы никогда не додумывались, чтобы отменить Бетховена или Баха. Или, я не знаю, О'Генри и так далее. А там додумались до того, чтобы отменить Чайковского. Ну пускай, пускай они живут без Чайковского, без Достоевского и Толстого. А мы без мировой классики жить не будем", - отметил Путин.

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