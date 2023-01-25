Сергей Собянин поздравил московских студентов с Татьяниным днём

День российского студенчества отмечают 25 января

Сергей Собянин поздравил студентов с Днём российского студенчества – Татьяниным днем. Мэр столицы отметил, что учеба в вузе - прекрасная пора.

"Время получать новые знания и расширять кругозор. Строить планы и мечтать о высоком. Время любить, дружить, наслаждаться молодостью и жизнью", - сказал Собянин.

Как отмечается на официальном сайте мэра и правительства Москвы, 25 января - День святой мученицы Татианы. 25 января 1755 года был подписан указ об основании Московского университета. Впоследствии Татьянин день стал праздноваться как праздник российского студенчества.

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