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Шольц обсудил с Зеленским поставки танков

17:19
  • среда
  • 25 января 2023

Германия разрешила отправку Украине танков немецкого производства

Поставка немецких танков Украине основывается на тесной кооперации с партнерами. Такое заявление в среду, 25 января, сделал канцлер Германии Олаф Шольц.

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Политик заявил, что до официального подтверждения таких поставок он провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили "текущую ситуацию, а также то, что Германия делает и будет делать".

По словам главы германского кабмина, начало конфликта на Украине стало поворотным моментом в мире, по причине которого Берлин поддерживает Киев оружием.

Зеленский поблагодарил Шольца за поддержку Украины, назвав принятые им решения важными и своевременными, сообщает РИА Новости.

25 января Берлин объявил, что Германия отправит на Украину 14 танков Leopard 2, поскольку "это решение соответствует нашей линии поддержки Украины в меру наших возможностей". Кроме того, Германия проведет обучение украинских экипажей для своих танков, обеспечит логистику, включая техническое обслуживание и боеприпасы.

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