МИД: Запад заранее спланировал войну против России

Это подтверждают высказывания западных политиков, отметила Мария Захарова

Высказывания министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок и экс-канцлера Германии Ангелы Меркель говорят о том, что Запад заранее спланировал войну против России. Такое мнение в среду, 25 января, высказала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Захарова напомнила словам Бербок о том, что "самая важная и решающая вещь заключается в том, чтобы мы делали это вместе, а не играли в игру "найди виновного" в Европе, потому что мы ведем войну против России, а не друг против друга".

Также чиновница напомнила про "откровения Меркель о том, что они укрепляли Украину и не рассчитывали на минские договоренности".

С учетом этих заявлений, как написала Захарова в своем Telegram-канале, "речь идет о заранее спланированной против России войне".

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что когда речь идет о событиях на Украине, "это война уже не гибридная, а почти настоящая, которую Запад долго готовил против России, стремясь уничтожить все русское: от языка до культуры, что было на Украине столетиями, и запрещая говорить людям на их родном языке".

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