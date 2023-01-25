Собянин рассказал о кластере "Ломоносов" инновационного центра МГУ

Он был построен в кратчайшие сроки

На территории инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы" планируется разместить девять кластеров. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр также рассказал о флагманском кластере "Ломоносов" площадью 65 тысяч "квадратов", который был спроектирован и построен всего за два года. По словам Собянина, на сегодняшний день это один из лучших в стране научно-технологических центров.

"Внутри кластера - лаборатории с "чистыми комнатами" и коворкингом для инноваторов, конференц-залы, выставочные пространства, сервисные компании", - отметил Собянин.

Научно-технологический центр обеспечен тремя станциями метрополитена, две из которых – новые ("Раменки", "Ломоносовской проспект").

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"