Путин обусловил движение вперед сохранением исторической памяти

Президент поприветствовал участников XXXI Международных Рождественских образовательных чтений

Успешное движение России вперед, ее суверенитет и национальная безопасность напрямую зависят от сбережения нашей исторической памяти. Такое заявление в среду, 25 января, сделал президент России Владимир Путин в обращении к участникам XXXI Международных Рождественских образовательных чтений.

Глава государства отметил также важность "духовных основ, нравственных ценностей, воспитания молодежи на высоких образцах патриотизма и гражданственности".

По словам Путина, "сегодня, когда мы сталкиваемся с серьезными вызовами, вопросы единения нашего народа, соработничество государства, церкви и общества вокруг важных, масштабных задач приобретают особое значение".

Российский лидер выразил уверенность в том, что Рождественские чтения сподвигнут их участников "на плодотворные, конструктивные дискуссии, а выдвинутые вами в ходе форума предложения и инициативы обязательно получат поддержку", сообщает ТАСС.

Ранее Владимир Путин подчеркнул, что необходимо с любовью и уважением относится не только к своей истории, надо понимать, что значит наша страна в мире, что такое многообразие и многополярность.

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