Мантуров заявил о новом уровне взаимодействия оборонной промышленности и Минобороны

В Минпромторге оценили обеспечение армии в ходе спецоперации

Предприятия оборонно-промышленного комплекса и Министерство обороны России в период проведения специальной военной операции вышли на новый уровень взаимодействия. Об этом заявил в среду, 25 января, вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.

Министр отметил "качественное изменение взаимодействия с Минобороны", при котором "выстроен постоянный живой контакт, ведется выработка совместных решений".

По словам Мантурова, очень эффективно себя зарекомендовал штаб на базе Национального центра управления обороной, в который входят и предприятия ОПК, и представители военного ведомства. Этот штаб в том числе позволяет четко отслеживать исполнение план-графиков поставок наиболее востребованных образцов вооружений, военной и специальной техники.

Глава Минпромторга напомнил о необходимости продолжать максимально тесное взаимодействие между ведомствами, задействованными в цепочке выполнения гособоронзаказа — от заказчика и исполнителя до Вооруженных сил России, сообщает ТАСС.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин провел очередное заседание координационного совета по обеспечению российских Вооруженных сил. Глава правительства подчеркнул, что в первую очередь необходимо организовать ежедневное восполнение вооружений, военной и специальной техники, чтобы у солдат и офицеров было все необходимое для решения задач в рамках специальной военной операции.

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