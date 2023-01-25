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Россия раскритиковала включение Одессы в список всемирного наследия ЮНЕСКО

18:40
  • среда
  • 25 января 2023

Киев скрыл информацию о сносе памятников

Решение ЮНЕСКО о включении исторического центра Одессы в список всемирного наследия было принято в обход принятой процедуры и не выдерживает никакой критики. Об этом в среду, 25 января, заявили в постоянном представительстве России при ООН.
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В ЮНЕСКО заявили, что "это решение признает выдающуюся универсальную ценность объекта и обязанность всего человечества защищать его". Согласно Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, все 194 принявшие ее страны обязуются "не предпринимать никаких преднамеренных шагов, которые могут прямо или косвенно нанести ущерб объекту всемирного наследия, и оказывать содействие в его защите".

Однако в российском постпредстве напомнили о действиях украинских властей по уничтожению памятников истории и культуры, в том числе в Одессе.

Киев утаил от ЮНЕСКО информацию о сносе памятников перед тем, как было принято решение о включении центра Одессы в список всемирного наследия, поэтому решение организации не выдерживает никакой критики, цитирует заявление постпредства России ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Украины, организовывая снос памятников российской императрице Екатерине Второй и русскому полководцу Александру Суворову в Одессе, продвигаются по пути диктатуры. По ее словам, в стране воцарился Швондер, управляющий шариковыми".

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