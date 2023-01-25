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Медведев пообещал Украине лишение выходов к морю

19:04
  • среда
  • 25 января 2023

Политик прокомментировал желание Киева получить подводные лодки

Скоро у киевского режима "вообще не останется моря". Такое заявление в среду, 25 января, сделал заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.
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Политик прокомментировал в своем Telegram-канале пожелания украинских властей получить от западных союзников как можно больше ударных вооружений от Запада, в том числе самолеты и подводные лодки. 

По мнению Медведева, "субмарины — это совсем сильно", особенно с учетом того, что в скором времени Украина может полностью лишиться выходов к морю.

Ранее в Запорожской области Украины заявили, что официальный Киев навсегда утратил выход к Азовскому морю, потому что обеспечивавшие ей выход к нему Запорожская и Херсонская области никогда не вернутся под контроль украинских властей.

Кроме того, в июле командующий Черноморским флотом Игорь Осипов рассказал, что ЧФ в ходе спецоперации на Украине завоевал господство в Азовском и установил контроль над северо-западной частью Черного моря.

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