Легализация запрещённых веществ: Канада пошла на опасный эксперимент

Вводятся новые правила

Католическая церковь будет требовать отмены законов, которые предусматривают ответственность за гомосексуализм, поскольку считает их несправедливыми - с таким заявлением выступил сегодня Папа Римский Франциск. Пропаганда ЛГБТ-ценностей на западе всё больше набирает обороты, как и легализация запрещённых ранее веществ. Так, в одной из канадских провинций пошли на смелый эксперимент. Там уже через несколько дней можно будет хранить и употреблять буквально всё.

Где-то на стыке бодишейминга и трансфобии приключилась эта леденящая западную душу история. 28-летний канадец, отрастивший длинные волосы и решивший, что он - леди Бриджит, решил было скинуть парочку лишних килограммов. Записался в фитнес-клуб. Однако его оттуда почти сразу выгнали! Другие клиентки не вынесли конкуренции с такой "красотой" - отказались делить с трансгендером раздевалку и душевую.

Впрочем, Бриджит повезло. Живет все-таки в прогрессивной стране - Канаде. А значит, похудеть можно и не потея в спортзале. Достаточно принять участие в эксперименте, который вот-вот стартует в провинции Британская Колумбия. Там вводят тотальный легалайз наркотических веществ. Хранить и употреблять можно буквально всё - и опиоиды, и кокаин, и экстази. Местные врачи уверены: дело это полезное - и не только для борьбы с лишним весом. Снижает, дескать, количество наркозависимых. Видимо, за счет роста смертности.

"Стигматизация употребления и страх криминализации заставляют людей скрывать свою наркозависимость и таким образом увеличивают риск того, что они нанесут себе вред. Поэтому хранение и употребление веществ для нас - это вопрос заботы о людях", - говорит Тереза Тэм, главный санитарный врач Канады.

Ну а если человек еще и зажиточный представитель креативного класса - добро пожаловать на грибной галлюциногенный ретрит. Всего за какие-то 50 тысяч долларов - и в Мексику свозят, и небо в алмазах покажут. Сейчас в Канаде и США это последний писк моды. Клиенты возвращаются с высушенными мозгами, зато с открытыми чакрами, да третьим глазом в придачу.

Нет ни единого сомнения, что столь передовой образ жизни вскоре распространится на весь "цивилизованный" мир. И его обитатели станут еще более изощренными в вопросах самоидентификации. Пример советуют брать с таких, как вот этот француз, 33-летний Энтони Лоффредо. Мало того, что гей, так еще и чёрный инопланетянин. Удалил уши, ноздри и половину пальцев на руках. Забил тело татуировками - вуаля. И никто ведь не осудит. Даже Папа Римский! Который сегодня наконец заявил, что католическая церковь будет бороться по всему миру с законодательством, ограничивающим права ЛГБТ+.

"Быть гомосексуалистом - это не преступление. Да, это грех. Но нужно различать понятия греховности и преступности. Мы должны проявлять милосердие ко всем, в том числе и к представителям нетрадиционных секс-меньшинств", - заявил Папа Римский.

Только вот меньшинства эти на Западе стремительно превращаются в большинство. В Великобритании подсчитали: среди молодежи от 16 до 24 лет каждый 14-й человек идентифицирует себя лесбиянкой, геем или небинарной личностью. А, например, в Австралии с ее куда менее чопорными традициями таких молодых людей уже более трети.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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