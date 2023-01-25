Владимир Путин оценил вклад мэра Москвы в создание кластера "Ломоносов"

Собянин "очень многое сделал для того, чтобы проект развития университета состоялся", отметил президент

Президент России Владимир Путин похвалил работу мэра Москвы по созданию инновационного центра МГУ. Российский лидер оценил вклад Сергея Собянина в создание кластера "Ломоносов" в ходе встречи со студентами МГУ.

Путин также поддержал идею создания системы навигации по всей территории МГУ. "Здесь очень хорошая транспортная доступность: три станции метро, из них две — новые. Но, конечно, попадая сюда, нужно понимать, чем заняться, куда идти, чтобы ребята из школ и других вузов могли сориентироваться", — заявил он.

Глава государства отметил, что Собянин "очень многое сделал для того, чтобы проект развития университета состоялся".

Ранее Сергей Собянин рассказал о кластере "Ломоносов" инновационного центра МГУ. На сегодняшний день это один из лучших в стране научно-технологических центров.

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