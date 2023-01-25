Путин и Собянин открыли здание кластера "Ломоносов" инновационного центра

Президент оценил вклад мэра Москвы в создание кластера

Сегодня в России отмечают Татьянин день - именины тех, кто носит имя православной святой, а еще праздник всех студентов. Памятная дата в календаре появилась после подписания в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной указа об учреждении Московского университета. Именно в МГУ сегодня состоялась встреча Владимира Путина со студентами из разных регионов. Главу государства сопровождали мэр Москвы Сергей Собянин и ректор Виктор Садовничий. В процессе общения президент поддержал идею вновь провести Всемирный фестиваль студентов и молодежи, аналогичный тому, что состоялся в 2017 году. Беседа проходила в новом корпусе - кластере "Ломоносов" - амбициозном проекте на стыке науки и технологий.

"Ломоносов" - флагманский кластер инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьёвы горы". 10 этажей, 65 тысяч квадратных метров - лаборатории, конференц-залы, помещения для коворкинга, кафе и даже магазины - предполагается, что творческие и увлеченные инженеры, ученые и студенты будут проводить здесь практически круглые сутки. Все по самым современным стандартам. И даже здание спроектировали в цифровом формате.

"По вашему поручению Москва начала оказывать содействие в 20-м году активно по строительству такого центра научно-технологического. Изначально мы вышли на такую площадку. Там исторически сложилось так, что огромное количество строительного мусора, отходов со всего города туда свозилось. И это накопление было три миллиона кубометров. То есть это самая большая такая сложная территория Москвы оказалась. 3500 человек, работало 1500 единиц техники - на протяжении нескольких месяцев круглосуточно работали, чтобы справиться с таким объемом", - рассказал Собянин.

Уже возведены два кластера центра - образовательный и "Ломоносов". Еще семь строятся или проектируются. Инвесторами выступают крупнейшие российские компании "Росатом", "Роснефть", "Ростех", а также турецкий бизнес. Вскоре на территории в 17 гектаров раскинется научная долина МГУ - отличный подарок к предстоящему юбилею университета, отметил Владимир Путин, поздравляя студентов с сегодняшним праздником.

"Это большое событие не только в жизни студентов - всей образовательной системы. Системы всей страны. Праздник очень приятный, радостный, яркий, потому что связан, конечно, с молодежью. И то, что мы его сохраняем из года в год, поддерживаем, мне кажется, это очень хорошая традиция. Я вас поздравляю с этим праздником, хочу пожелать вам успехов", - отметил Путин.

Резиденты кластера "Ломоносов" представляют свои разработки и создается впечатление: будущее, вот оно. Этот препарат, по словам разработчиков, дает возможность вызвать рост сосудов при ишемии нижних конечностей и это не фантастика, а клинически доказанный результат, который позволил избежать ампутаций уже многим пациентам. А вот эта на первый взгляд ничем не примечательная тележка - на самом деле основа совершенно новых машин, которые скоро появятся на дорогах.

Резидентами кластера "Ломоносов" уже стали компании, ведущие разработки в сфере беспилотных систем, медицины, биотехнологий, промышленности и информатизации.

"Из 300 заявок отобрано 44. Всего у нас будет 50 инвесторов, инновационных компаний, то есть на одно место - шесть заявок, высокий конкурс. Из них 44 уже сегодня отобраны и 25 уже получили статус резидента. В течение года все компании будут уже находиться здесь и приступят к своей работе, и это будет таким флагманским центром для развития всей научно-технологической долины", - сообщил Собянин.

Помимо проектирования и собственно строительства, город полностью обеспечил подвод коммуникаций и транспортную доступность.

"Здесь нужно попросить Сергея Семеновича, он очень много сделал для того, чтобы этот проект состоялся, и продолжает помогать. Сейчас только сказал, что здесь очень хорошая транспортная доступность. Три станции метро, из них две - новые. Изначально идея такого центра как раз в этом и заключалась - соединить возможности нашего образования и науки с потребностями нашей экономики и реального сектора промышленности. Ну а потом, когда уже мэр занялся этим, когда подключились другие люди - все это приобрело такой циклопический масштаб. Что меня очень радует, потому что это не только масштаб, но и нужное нам содержание", - отметил Путин.

После осмотра кластера - большой разговор президента со студентами со всей России - о научных и социальных проектах и о событиях в мире. Владислав Олейник из Луганского педагогического университета рассказал, что принимал участие в спецоперации, а на студенческую скамью вернулся после указа президента о демобилизации студентов. Теперь Владислав мечтает служить в ФСБ.

- 23 февраля прошлого года я встал на защиту своей Родины и поступил на службу в ряды народной милиции ЛНР.

- Сколько вам лет?

- 24.

- И когда вы взяли в руки оружие, сколько было, 22?

- 23. За участие в боевых действиях по защите республики и ее народа я отмечен командованием медалью "За отвагу". Сегодня я продолжаю двигаться к своей мечте - это работа в ФСБ РФ.

- Будете там заниматься педагогической деятельностью?

- Нет, трудиться на благо своей страны.

- Владислав, во-первых, хочу поблагодарить вас и боевых товарищей, которые принимали участие в боевых действиях по защите людей, ваших соотечественников, наших сегодня соотечественников. Думаю, что такие люди, как вы, острее всего и точнее всего понимают необходимость того, что сейчас делает Россия по поддержке наших граждан, проживающих на этих территориях. И в Луганске, и в Донецке. В Донбассе в целом и в Херсоне, и в Запорожье. Цель, как я уже много раз говорил, прежде всего, защита людей и защита самой России от тех угроз, которые пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территориях. И мы этого не можем допустить.

Второкурсник Челябинского госуниверситета Егор Байрич в Донбассе был в составе стройотряда - участвовал в восстановлении мемориала "Саур-могила". Он предложил объявить освобожденные территории всероссийской студенческой стройкой. Владимир Путин признался, что и сам в молодости участвовал в работе студотрядов - в тайге республики Коми рубил лес для возведения линий электропередачи, строил дома. Но, подчеркнул глава государства: на освобожденных территориях сейчас сложная ситуация с точки зрения безопасности.

"Идея хорошая. Единственное, что меня останавливает для того, чтобы развернуть это широко - это вопросы безопасности. И вы, вы же там были - знаете, не все просто. Ситуация пока там сложная на многих территориях. К сожалению, противник не считается ни с чем - своих расстреливает в спину. Заградотряды же создали. Вот совсем недавно, неделю назад ребята рассказывали - в одном из населенных пунктов наши смотрят, противник впереди, а по нему стреляют. Плотный огонь, не дают отступать. Это националисты работают - сами вперед не лезут", - рассказал Путин.

Студентка РУДН Дарья Семенова учится в этом вузе недавно. Вынуждена была перевестись из Венского университета после того, как руководство потребовало подписать бумагу, осуждающую спецоперацию. И таких фактов в последнее время было немало. Владимир Путин убежден, что страны, которые так поступают, действуют несамостоятельно, а по указке Вашингтона. Президент напомнил: СССР вывел войска из Германии и оформил это юридически. Тогда как США этого официально не сделали до сих пор.

"Строго говоря, формально и юридически на территории Федеративной Республики находятся оккупационные войска. А по факту так и есть. Их там очень много. И сами немецкие политики говорят о том, что после Второй мировой войны Германия никогда не была в полном смысле этого слова суверенным государством. И, конечно, время придёт, вот здесь у меня сомнений нет, так или иначе всё-таки суверенитет будет возвращён Европе", - отметил Путин.

К подобной несамостоятельности можно отнести и, например, запрет в Европе музыки Чайковского. Во время беседы с главой государства аспирантка МГУ Виктория Карпова предложила дополнить курс школьной программы по обществознанию методическими материалами, которые расскажут о наших незыблемых ценностях. Владимир Путин в свою очередь подчеркнул, что необходимо с любовью и уважением относится не только к своей истории - важно понимать, что значит наша страна в мире, что такое многообразие и многополярность.

"Нас все из-за бугра учили-учили, да, да, мы не идеальные, наверное, есть с нами с чем поспорить. Мы никогда не додумывались, чтобы отменить Бетховена или Баха. Или, я не знаю, О'Генри и так далее. А там додумались до того, чтобы отменить Чайковского. Ну пускай, пускай они живут без Чайковского, без Достоевского и Толстого. А мы без мировой классики жить не будем", - отметил Путин.

На прощание - совместное фото. Впрочем, не исключено, что у ряда участников сегодняшней встречи вскоре снова появится возможность поговорить с президентом. Многие темы, которые прозвучали, по словам Владимира Путина, требуют дальнейшего обсуждения.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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