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Bloomberg: США потратят 400 млн долларов на танки для Украины

19:26
  • среда
  • 25 января 2023

Официального объявления об этом пока не было

Администрация президента США Джо Байдена отправит Украине 31 танк M1 Abrams на сумму 400 млн долларов. Об этом в среду, 25 января, сообщили два представителя властей, знакомых с ситуацией.
Байден объявит о решении отправить на Украину танки Abrams

Как отмечает Bloomberg, танки построит компания General Dynamics Corp. Средства на эти танки поступят в рамках финансового пакета "Инициатива содействия безопасности Украины".

Ожидается что в 20:00 по московскому времени президент США Джо Байден выступит по вопросу оказания американской помощи Киеву и объявит о поставках танков Украине.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможная поставка Украине танков Abrams Украине по технологическим аспектам является провальным планом. Он напомнил, что танки Abrams стоят дорого. Все расходы лягут на плечи европейских налогоплательщиков, а американцы останутся "с хорошими барышами".

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